Зеленский отверг ультиматум Путина: Он занимается возрождением нацизма

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый ультиматум Путина для "мирных переговоров" с Украиной не отличается от предыдущих его "предложений", и сравнил их с действиями нацистской Германии.

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, пишет "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что "условия" Путина – "это ультиматумы, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше".

"Сейчас мы видим, что он (Путин. – Ред.) занимается возрождением нацизма. Это новая волна этого нацизма, который является российским нацизмом", – считает он.

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Зеленский объяснил, что кремлевский глава хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные Россией территории Украины.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы", – напомнил он.

"Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не останавливается. Он приходил в разные места на земле, поэтому мы не должны доверять этим сообщениям, потому что Путин идет тем же путем. Сегодня он говорит о четырех регионах, раньше он говорил о Крыме и Донбассе", – подытожил Зеленский.

Ранее в пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Поговорить он захотел накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, куда Россия не была приглашена и которую не признает как реальную мирную инициативу.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" гражданин России Владимир Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.