Глава Кремля Владимир Путин заявил в пятницу, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Об этом Путин объявил 14 июня на встрече с руководством российского МИД, сообщает "Европейская правда".

Он выступил со своей речью накануне Саммита мира в Швейцарии, который Россия пытается подорвать.

Путин сказал, что выдвигает "реальное мирное предложение", но если Запад и Киев откажутся, то это "их дело". Глава РФ пригрозил, что в будущем условия для переговоров, которые будет выдвигать РФ, будут другими, поскольку ситуация на поле боя, как он считает, будет меняться "не в пользу Киева".

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"Как только в Киеве дадут согласие на ход событий, который предлагается сегодня, дадут согласие на полный вывод войск из "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", – сказал Путин.

Глава Кремля сказал, что условием для переговоров является признание "новых территориальных реалий – статуса Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской "народных республик", Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

При этом Путин сказал, что речь идет о границах тех административных границ, которые существовали в момент вхождения четырех регионов в Украину.

Он также требует, чтобы Киев официально сообщил об отказе от планов вступления в НАТО.

"Наша принципиальная позиция – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров 2022 года", – заявил глава Кремля.

Также Путин требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были "в полной мере обеспечены", а все западные санкции против России были отменены.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, куда Россия не была приглашена, и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.