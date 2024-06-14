В Италии задержали подозреваемого в организации побега россиянина Усса, разыскиваемого в США

В итальянском аэропорту Фьюмичино недалеко от Рима задержали российского бизнесмена Дмитрия Чиракадзе, которого подозревают в организации побега россиянина Артема Усса, которому в США инкриминируют нарушение санкций против Москвы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

На роль Чиракадзе указал один из задержанных в конце прошлого года исполнителей побега Усса из Италии в Россию, босниец Владимир Йованчич.

На допросе мужчина рассказал, что к нему обратились жена Усса Мария Ягодина и россиянин по имени Дима (вероятно, Чиракадзе), которые заплатили 7000 евро на покупку автомобиля и мобильного телефона, необходимых для организации побега.

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54-летний Чиракадзе проживает в Женеве, является аристократом, потомком великого князя Грузии, женат на богатой россиянке Любови Орловой, вместе с которой управляет компаниями и комплексами недвижимости.

Среди них – охотничье поместье в Красноярске, излюбленном месте отдыха российских чиновников, в том числе отца Артема Усса, бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса.

На основании изучения телефонов арестованных по делу миланские следователи считают, что именно Чиракадзе поддерживал связь с семьей Усса во время его домашнего ареста и координировал членов банды, которая затем помогла организовать побег.

Арестованному россиянину предъявили обвинение в организации побега по предварительному сговору, отягощенному транснациональным характером.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в том числе нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.