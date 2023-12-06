У Хорватії арештували боснійця, який допоміг росіянину Уссу організувати втечу з Італії

У Хорватії заарештували громадянина Боснії і Герцеговини Владіміра Йованчича, якого США звинуватили у сприянні втечі з-під домашнього арешту в Італії російського бізнесмена Артема Усса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Прокуратура Брукліна висунула обвинувачення Йованчичу і описала схему, за якою Усс втікав.

За даними прокурорів, Йованчич за допомогою кусачок зняв з ноги Усса електронний браслет.

Прокурори заявили, що Йованчич допоміг Уссу втекти через Словенію, Хорватію і Боснію, перш ніж він дістався Сербії, де сів на літак до Росії.

Дружина Усса заплатила Йованчичу 10 000 євро за його послуги. Вона дала йому ключ-карту від італійської резиденції, де перебував росіянин.

Прокурори заявили, що Усс є сином Александра Усса, губернатора Красноярського краю Росії і близького союзника президента Володимира Путіна.

США звинувачують Усса в порушенні санкцій і продажу чутливих технологій Росії через посередників.

Очікується, що 52-річному Йованчичу пізніше буде пред'явлено звинувачення у федеральному суді в Брукліні.

Напередодні Італія оголосила про встановлення осіб шести людей, яких звинувачують у сприянні втечі за кордон Усса, розшукуваного у США за порушення санкцій і фінансові злочини.

Нагадаємо, Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійське розслідування виявило, що Усс утік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.