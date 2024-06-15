Швейцарец, который воевал на стороне ВСУ, вернулся домой и добровольно сдался полиции

Житель Цюриха Йона Нейдхарт, который два года воевал в Интернациональном легионе в Украине против российских войск, вернулся домой и 14 июня добровольно сдался полиции из-за нарушения военного законодательства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Blick.

Нейдхарт воевал в Украине с марта 2022 года на должности пулеметчика в Интернациональном легионе, что является нарушением швейцарского военного законодательства.

Военная служба в пользу иностранного государства является уголовным преступлением. Статья 94 Военно-уголовного кодекса Швейцарии предусматривает наказание в виде штрафа или до трех лет заключения.

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Мужчина недавно вернулся домой и в пятницу добровольно сдался полиции Берна. "Я остаюсь при своем решении бороться за Украину, а следовательно, за демократию", – пояснил он журналисту Blick.

КОЛАЖ: BLICK

По словам Нейдхарта, он не боится попасть в тюрьму и не исключает, что после возможного тюремного заключения снова поедет в Украину.

Сдача добровольца полиции состоялась накануне Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке.

"Эта конференция – шутка. Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военном плане. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести с ними переговоры, а не наоборот", – считает Нейдхарт.

В прошлом году прокуратура Парижа сообщила об аресте двух ультраправых активистов, которых задержали на автовокзале французской столицы с военным снаряжением якобы из Украины.