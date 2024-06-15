Швейцарець, який воював на боці ЗСУ, повернувся додому й добровільно здався поліції

Житель Цюриха Йона Нейдхарт, який два роки воював в Інтернаціональному легіоні в Україні проти російських військ, повернувся додому й 14 червня добровільно здався поліції через порушення військового законодавства.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Blick.

Нейдхарт воював в Україні з березня 2022 року на посаді кулеметника в Інтернаціональному легіоні, що є порушенням швейцарського військового законодавства.

Військова служба на користь іноземної держави є кримінальним злочином. Стаття 94 Військово-кримінального кодексу Швейцарії передбачає покарання у вигляді штрафу або до трьох років ув'язнення.

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Чоловік нещодавно повернувся додому і в п’ятницю добровільно здався поліції Берна. "Я залишаюся при своєму рішенні боротися за Україну, а отже, за демократію", – пояснив він журналісту Blick.

Колаж: Blick

За словами Нейдхарта, він не боїться потрапити до в’язниці й не відкидає, що після можливого тюремного ув’язнення знову поїде в Україну.

Здача добровольця поліції відбулась напередодні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку.

"Ця конференція – жарт. Якщо ви справді хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки", – вважає Нейдхарт.

Минулого року прокуратура Парижа повідомила про арешт двох ультраправих активістів, яких затримали на автовокзалі французької столиці з військовим спорядженням нібито з України.