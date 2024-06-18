У Украины заключен контракт с европейским производителем на 54 гаубицы RCH 155

Франко-немецкий оружейный концерн KNDS имеет с Украиной соглашение о поставке 54 гаубиц RCH 155.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба KNDS.

В материале концерн приводит обзор об уже поставленном или законтрактованном оружии, в том числе тех системах, которые теперь есть на вооружении Украины.

"В настоящее время украинская армия законтрактовала у KNDS 54 гаубицы RCH 155", – информирует пресс-служба.

Реклама:

В то же время сроки поставки и другие детали этого соглашения не приводят. Также в материале упоминают, что в этом году для передачи Украине будет изготовлено 78 самоходных гаубиц Caesar – о таких планах еще в начале года говорил министр обороны Франции.

Темпы производства Caesar утроили и сейчас их изготавливают по шесть в месяц.

В начале июня 2024 года KNDS объявил о планах создания дочернего предприятия в Украине.