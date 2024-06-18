Парламент Италии сделал первый шаг к прямым выборам премьер-министра

Сенат Италии 18 июня одобрил предложенную правительством конституционную реформу, которая предусматривает в частности прямое избрание премьер-министра и призвана, по словам ее инициаторов, привнести стабильность в итальянскую политику.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Sole 24 Ore.

Конституционную реформу Италии поддержали 109 сенаторов, против проголосовали 77, еще один – воздержался. Против реформы выступали оппозиционные партии, которые размахивали конституцией и трехцветными флагами в знак протеста.

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони, которая лично инициировала реформу, приветствовала решение Сената как "первый шаг к укреплению демократии, стабильности наших институтов, прекращению дворцовых игр и возвращению гражданам права выбирать, кто будет ими руководить".

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После Сената документ отправляется в нижнюю палату – Палату депутатов, но в целом он должен пройти четыре чтения в двух палатах и в финальной версии должен заручиться поддержкой двух третей голосов – или же быть одобрен на референдуме.

Проект, напомним, предусматривает избрание главы правительства всеобщим, прямым голосованием одновременно с выборами в нижнюю палату парламента Италии.

Кроме того, в случае вотума недоверия или отставки премьера новый назначается только из числа депутатов парламента и под обязательство реализовывать правительственную программу предшественника – это должно положить конец техническим правительствам.

Также предлагается отменить пожизненные должности сенаторов, за исключением бывших президентов страны. Те сенаторы, которые уже имеют пожизненный статус, его сохранят. Полномочия президента Италии реформа не затрагивает.

Последняя серьезная попытка реформы конституции Италии в 2016 году завершилась неудачей. Тогдашний премьер Маттео Ренци подал в отставку после того, как на референдуме отклонили его предложение уменьшить роль Сената и региональной власти.