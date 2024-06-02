Возле Эйфелевой башни оставить гробы с гипсом и надписью "Французские солдаты в Украине"

Французская полиция арестовала трех человек после того, как нашла возле Эйфелевой башни пять гробов, обернутых во французские флаги с надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

В субботу около 09:00 утра три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у основания Эйфелевой башни. В коробках, как сообщил AFP источник, был гипс.

Водителя фургона, который перевозил гробы, арестовали неподалеку. Он рассказал полиции Парижа, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он отвез двух других людей и их груз. По данным AFP, водитель прибыл из Болгарии накануне вечером.

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Еще двух фигурантов задержали позже на другом конце Парижа – на автовокзале Берси, где они собирались сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой – немцем.

Мотив задержанных пока непонятен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину – которое первым подняла именно Франция.

Парижу впоследствии приходилось не раз опровергать российские фейки о "французских наемниках" в Украине.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.