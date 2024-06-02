Біля Ейфелевої вежі залишити труни з гіпсом і написом "Французькі солдати в Україні"
Французька поліція заарештувала трьох людей після того, як знайшла біля Ейфелевої вежі п'ять трун, обгорнутих у французькі прапори з написом "Французькі солдати в Україні".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.
У суботу близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля основи Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило AFP джерело, був гіпс.
Водія фургона, який перевозив труни, заарештували неподалік. Він розповів поліції Парижа, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж. За даними AFP, водій прибув із Болгарії напередодні ввечері.
Ще двох фігурантів затримали пізніше на іншому кінці Парижа – на автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.
Мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – яке першим порушила саме Франція.
Парижу згодом доводилось не раз спростовувати російські фейки про "французьких найманців" в Україні.
ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.