Финляндия не будет строить политические отношения с Россией, пока идет война

Новый отчет Финляндии о внешней политике и политике безопасности утверждает, что североевропейская страна не будет восстанавливать политические отношения с РФ, пока та ведет свою захватническую войну против Украины.

Отчет был представлен в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского вещателя Yle.

Полномасштабное вторжение России в Украину в корне изменило отношения между Финляндией и Россией, говорится в отчете. Политические отношения между странами сейчас разорваны и функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между органами власти, в том числе на границе.

Согласно отчету, политические отношения с Россией не могут быть построены, пока РФ продолжает свою захватническую войну и нарушает международное право.

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Финляндия, однако, будет пытаться поддерживать условия функционирования российского гражданского общества, насколько это возможно, сказано в отчете.

Вместе с тем отчет не определяет Россию как представляющую непосредственную военную угрозу для Финляндии. Однако в отчете указано, что к угрозе применения военной силы против Финляндии необходимо быть готовыми.

Ожидается, что Россия продолжит осуществлять гибридные атаки против Финляндии. Примером этого является перенаправление искателей убежища к восточной границе.

Также отчет призывает подготовиться к повреждению критически важных объектов инфраструктуры.

Напомним, Россия запугивала Финляндию "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы.

Впрочем, несмотря на угрозы Москвы, российские военные базы у финских границ, по данным СМИ, стоят почти пустые – личный состав и технику бросили на войну против Украины.