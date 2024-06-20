Укр Рус Eng

Фінляндія не будуватиме політичні відносини з Росією, поки триває війна

Новини — Четвер, 20 червня 2024, 13:03 — Христина Бондарєва

Новий звіт Фінляндії про зовнішню політику та політику безпеки стверджує, що північноєвропейська країна не відновлюватиме політичні відносини з РФ, поки та веде свою загарбницьку війну проти України. 

Звіт було представлено у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією та Росією, йдеться у звіті. Політичні відносини між країнами зараз розірвані й функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.

Згідно зі звітом, політичні відносини з Росією не можуть бути побудовані, поки РФ продовжує свою загарбницьку війну і порушує міжнародне право.

Реклама:

Фінляндія, однак, намагатиметься підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства, наскільки це можливо, сказано у звіті. 

Разом з тим, звіт не визначає Росію такою, що становить безпосередню військову загрозу для Фінляндії. Однак у звіті зазначено, що до загрози застосування військової сили проти Фінляндії необхідно бути готовими.

Очікується, що Росія продовжить здійснювати гібридні атаки проти Фінляндії. Прикладом цього є перенаправлення шукачів притулку до східного кордону. 

Також звіт закликає підготуватись до пошкодження критично важливих об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону. 

Утім, попри погрози Москви російські військові бази біля фінських кордонів, за даними ЗМІ, стоять майже порожні – особовий склад і техніку кинули на війну проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Росія Війна з РФ
Реклама: