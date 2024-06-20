Сейм Латвии перед саммитом НАТО призвал поддержать заявку Украины на вступление

Сейм Латвии принял обращение к парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать официальную заявку Украины на членство в Альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В принятом заявлении, в частности, говорится, что Украина имеет право выбирать, к каким международным организациям, наднациональным формированиям или военным союзам она присоединится.

Латвийские депутаты отмечают значительный вклад Украины в безопасность евроатлантического региона, и что ее членство в НАТО значительно укрепит Альянс.

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В заявлении подчеркивается необходимость четкой демонстрации ясного единства и решимости на Вашингтонском саммите НАТО, а также готовности всех союзников взять на себя свою справедливую долю ответственности за безопасность всех союзников.

"Сейм, как парламент одной страны-члена НАТО – Латвийской Республики, – поддерживает заявленное желание Украины вступить в НАТО и считает, что Украина соответствует критериям, установленным для членства в НАТО", – говорится в принятом заявлении.

Сейм Латвии считает жизненно необходимым использовать возможности, предоставленные Вашингтонским саммитом НАТО, для совместного осознания актуальности решений и прогресса и расширения поддержки альянса Украине практическими мерами, а также для укрепления политического партнерства между НАТО и Украиной.

Также латвийские депутаты призвали парламенты стран-членов НАТО поддержать официальное заявление Украины о вступлении.

Напомним, накануне CNN, а также The Telegraph, рассказали, что между членами Североатлантического Альянса продолжаются обсуждения о том, насколько решительным должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Тогда как США и Германия поддерживают формулировку о том, что Украина имеет "звено" (bridge) к членству в НАТО, Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы выступают за формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Посол США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важны изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.