В Германии задержали трех человек, в том числе украинца, по подозрению в шпионаже

В городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России по подозрению в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 21 июня сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Гражданина Украины Роберта А., Армении Вардгеса И. и России Армана С. обвиняют в сборе информации о "человеке из Украины, который находился" в Германии.

"С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться человек, на которого они ориентировались", – говорится в сообщении.

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Трех подозреваемых накануне задержали, по ходатайству прокуратуры судья постановил взять их под арест.

Других деталей о деле не сообщается.

До этого в Германии не раз выявляли шпионов, работавших на российскую разведку, в том числе и среди высокопоставленных чиновников Бундесвера.

На этой неделе немецкие спецслужбы предостерегли, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.