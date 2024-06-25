Глава МИД Германии предупреждает Израиль о риске "бесконечной" войны в Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз призвала к прекращению войны в Газе, отметив, что предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования показывает "четкий путь к этой цели".

Об этом она сказала во время визита в Израиль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.

Бербок повторила, что израильско-палестинский конфликт должен быть решен по принципу двух государств, который предусматривает создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем.

"Некоторые призывают к продолжению израильского контроля над сектором Газы и к войне, которая будет продолжаться бесконечно. Я хотела бы искренне спросить: как бесконечная война улучшит безопасность семей, которые хотят вернуться в свои дома в Сдероте, в Кирьят-Шмоне? Как она положит конец страданиям семей заложников? И как больше страданий в Газе принесет больше безопасности для Израиля?" – отметила немецкий министр.

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Она подчеркнула, что Израиль достиг "настоящего успеха" в своих усилиях по уничтожению военного потенциала ХАМАС.

Также очень важно, что арабские соседи Израиля собрались вместе, чтобы подумать о путях создания безопасности как для Израиля, так и для палестинцев.

"Мы должны опираться на это", – добавила она.

По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газы подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".