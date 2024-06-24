В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предупредил, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".

Заявление американского топ-военного приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Браун отметил, что Иран поддерживает боевиков ХАМАС в Газе, но окажет большую поддержку "Хезболле", "особенно если почувствует, что "Хезболла" находится под серьезной угрозой".

Браун также сказал, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с "Хезболлой", так же, как они помогли Израилю отбить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле.

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По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу в Израиль.

Браун сказал, что США продолжают переговоры с израильскими лидерами и предостерегают от расширения конфликта.

По его словам, ключевое послание заключается в том, чтобы "подумать о последствиях любого типа операции в Ливане и о том, как это может разворачиваться и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в регионах".

Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.