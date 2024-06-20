СМИ: США не видят пути к прекращению войны в Газе

Представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico на условиях анонимности сообщили четыре американских чиновника.

По словам двух собеседников, Израиль и ХАМАС расходятся во мнениях относительно того, как завершить войну – эти разногласия могут перечеркнуть все перспективы соглашения.

Стороны в целом согласны с условиями, предусмотренными в рамках первой фазы о приостановлении огня в течение шести недель, выводе израильских войск из населенных районов Газы, а также обмене заложников на палестинских заключенных, говорится в материале.

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Один из чиновников отметил, что "камнем преткновения" является вторая фаза плана, согласно которой Израиль и ХАМАС должны попытаться договориться о прекращении всех боевых действий и освобождении оставшихся заложников.

Террористическая группировка хочет, чтобы Еврейское государство согласилось на полный вывод войск из Газы. Но израильские власти заявили, что не согласятся на полный вывод войск из анклава, пока их силы полностью не ликвидируют ХАМАС.

Politico отмечает, что боевики не подпишут ни одной части соглашения – даже начального прекращения огня – пока Израиль не согласится на их требования.

Ни одна из сторон не демонстрирует признаков готовности к компромиссу, что вызывает беспокойство у администрации Байдена, что боевые действия будут продолжаться еще несколько месяцев, утверждают источники.

"Я думаю, что это продлится как минимум до конца 2024 года", – сказал один из чиновников.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свою приверженность предложению о прекращении огня в Газе, где его государство ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Ранее Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

В то же время Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.