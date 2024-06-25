США наложили санкции на сеть "теневых банков" Ирана

Министерство финансов США во вторник, 25 июня, объявило о санкциях против почти 50 юридических и физических лиц, которые являются составляющими "теневой банковской" сети Ирана, через которую он незаконно получает доходы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают США, Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) используют сеть для незаконного доступа к международной финансовой системе и осуществления операций на миллиарды долларов.

Эти иранские структуры, среди прочего, продают нефть и нефтехимические продукты, скрывая полученный за рубежом доход и используя его в частности "для закупки и разработки передовых систем вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты".

Реклама:

"Эти доходы также способствуют предоставлению оружия и финансирования региональным марионеточным группам Ирана, в частности йеменским хуситам, которые продолжают кампанию безрассудных нападений на мировое судоходство, а также передачу дронов России для использования в захватнической войне против Украины", – констатирует Минфин США.

Министерство обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана отвечает за разработку, производство, финансирование и материально-техническое обеспечение всех оборонных отраслей Ирана.

Его дочерние компании "производят современные обычные вооружения, в частности баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые используются иранскими военными, среди прочего КСИР, или экспортируются в другие страны, такие как Россия, или дружественные группировки, такие как хуситы", – говорится в пресс-релизе.

Это не первые санкционные меры США против Ирана. В апреле они наложили ограничения на более десятка юридических, физических и юридических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов.