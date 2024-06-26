Рютте о своем назначении генсеком НАТО: Ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте прокомментировал свое назначение на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Рютте поблагодарил всех членов Альянса за доверие к своей кандидатуре и добавил, что с нетерпением ожидает начала работы на новой должности.

"Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Возглавлять эту организацию – это ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно", – отметил он.

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Рютте добавил, что всегда восхищался нынешним главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, который "обеспечивал НАТО выдающееся руководство в течение последних 10 лет".

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

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