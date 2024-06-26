Венецианская комиссия раскритиковала пакетный проект Грузии "за защиту семейных ценностей"

Венецианская комиссия Совета Европы призвала Грузию не принимать пакетный законопроект, инициированный парламентским большинством, по "защите семейных ценностей".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу внесения этого проекта и отметила, что его инициаторы проигнорировали предостережения от международных наблюдателей и пытаются продвигать его на фоне приближения выборов.

"Cамо по себе это предложение создает риск возникновения враждебной и стигматизирующей атмосферы в отношении ЛГБТ в Грузии", – отметили в заключении.

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Комиссия рекомендовала осуществить аргументированный анализ предложенных изменений, привлекая к обсуждению в том числе представителей сексуальных и гендерных меньшинств и специалистов в вопросах юриспруденции, здравоохранения, образования и т.д.

Напомним, 20 июня юридический комитет парламента Грузии поддержал пакет предложенных изменений в законодательство, которые ограничат права ЛГБТ и возможность распространять информацию на эту тему.

Всего в пакет входит 19 проектов законов, ключевым из них является проект "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

Ранее "Венецианка" выразила обеспокоенность в связи с одобрением грузинским парламентом поправок в Избирательный кодекс, которые отменяют гендерные квоты, и по составу Центральной избирательной комиссии.

21 мая Венецианская комиссия в срочном заключении "настоятельно рекомендовала" Грузии отказаться от закона "О прозрачности иностранного влияния" в его текущем виде.