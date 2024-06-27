Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о финансовой и другой поддержке перемещенных украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Документ под названием "Безотлагательный призыв к Европе и ее партнерам: разработка кратко– и долгосрочных решений по политике в отношении перемещенных лиц из Украины и их поддержке" одобрили 56 голосами.

По словам Кравчук, резолюция, среди прочего, призывает к усилению политической поддержки и предоставлению необходимого финансирования для реализации политики внутреннего перемещения в Украине.

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Резолюция, как объясняет заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, отмечает, что долгосрочные программы поддержки внутренне перемещенных лиц, проживающих в Украине, должны включать финансовую помощь для обеспечения доступа к жилью, в том числе социальному.

Кроме того, эти долгосрочные программы поддержки, как призывают парламентарии государств-членов Совета Европы, должны включать кредиты на восстановление частного жилья и другую поддержку для поиска долгосрочных жилищных решений, а также включать психологическую поддержку.

"Ассамблея также отмечает, что возвращение перемещенных лиц в свои дома может потребовать годы подготовки, которую следует начинать уже сейчас.

Возвращение, безусловно, будет предусматривать предоставление финансовой помощи на обустройство", – комментирует Евгения Кравчук.

А еще Ассамблея подчеркивает важность создания возможностей для перемещенных лиц в Украине сохранять и развивать свое культурное наследие.

Заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ добавляет, что с начала агрессивной войны РФ более 5,9 миллиона граждан Украины нашли убежище в Европе, а более 500 000 переехали за пределы Европы. В Украине также насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в среду ПАСЕ одобрила три резолюции по Украине, в частности о спецтрибунале для РФ и культурном геноциде.

Также ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность последними событиями в Грузии.