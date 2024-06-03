Немецкие политики призвали Rheinmetall ускорить обслуживание переданной Украине техники

Члены правящих фракций Социал-демократической партии Германии, Зеленых и Свободной демократической партии призывают производителя оружия Rheinmetall оказать большую поддержку украинской армии в обслуживании военной техники из Германии, чем раньше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В совместном письме к руководителю Rheinmetall Армина Паппергера три политика Андреас Шварц (СДПГ), Себастьян Шефер (Зеленые) и Карстен Кляйн (СвДП) жалуются: "В частности, сложным остается вопрос ремонта и обслуживания техники".

Шварц, Шефер и Кляйн посетили Украину в начале мая. Они провели переговоры с высокопоставленными военными, встретились с солдатами во время боевых действий и посетили заводы по производству вооружений. В совместном письме они подытожили свои впечатления следующим образом: "Все еще часто проходит очень много времени, прежде чем Leopard 2, Marder или Panzerhaubitze 2000 снова становятся в строй и после часто длительного ремонта снова становятся доступными для украинской армии".

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Несколько месяцев назад компания Rheinmetall объявила, что откроет центр технического обслуживания боевых машин пехоты Marder во Львове. Однако, завод еще не начал работу, и танки приходится перевозить для ремонта в такие страны, как Литва. На этот объект "с нетерпением ждут", пишут трое депутатов, – "на него возлагают большие надежды".

Шварц и Шефер уже были в Украине летом 2023 года, чтобы увидеть, какую пользу принесут системы вооружения, предоставленные Германией. К тому времени стало очевидно, что поставки запчастей являются слабым звеном.

"Вопрос адекватной поставки запасных частей также остается острым", – написали политики.

Таким образом, ремонт военной техники, которая была повреждена в ходе боевых действий, затягивается, что создает дополнительную нагрузку на украинские вооруженные силы, которые и так страдают от нехватки материалов.

Украинская промышленность могла бы исправить ситуацию и сама производить запчасти, считают трое политиков. Правда, Rheinmetall должен был бы предоставить соответствующие технические чертежи. В общем, украинцам иногда не хватает специальных знаний, чтобы должным образом содержать и обслуживать военную технику из Германии: "До сих пор существуют проблемы с переводом пособий и инструкций".

В общем, немецкая военная помощь в Украине "высоко ценится", пишут политики, но все же призывают к совершенствованию: "Мы твердо убеждены, что мы должны и в дальнейшем повышать эффективность и расширять нашу поддержку Украины".

В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".

В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.