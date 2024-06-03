Немецкие политики призвали Rheinmetall ускорить обслуживание переданной Украине техники
Члены правящих фракций Социал-демократической партии Германии, Зеленых и Свободной демократической партии призывают производителя оружия Rheinmetall оказать большую поддержку украинской армии в обслуживании военной техники из Германии, чем раньше.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
В совместном письме к руководителю Rheinmetall Армина Паппергера три политика Андреас Шварц (СДПГ), Себастьян Шефер (Зеленые) и Карстен Кляйн (СвДП) жалуются: "В частности, сложным остается вопрос ремонта и обслуживания техники".
Шварц, Шефер и Кляйн посетили Украину в начале мая. Они провели переговоры с высокопоставленными военными, встретились с солдатами во время боевых действий и посетили заводы по производству вооружений. В совместном письме они подытожили свои впечатления следующим образом: "Все еще часто проходит очень много времени, прежде чем Leopard 2, Marder или Panzerhaubitze 2000 снова становятся в строй и после часто длительного ремонта снова становятся доступными для украинской армии".
Несколько месяцев назад компания Rheinmetall объявила, что откроет центр технического обслуживания боевых машин пехоты Marder во Львове. Однако, завод еще не начал работу, и танки приходится перевозить для ремонта в такие страны, как Литва. На этот объект "с нетерпением ждут", пишут трое депутатов, – "на него возлагают большие надежды".
Шварц и Шефер уже были в Украине летом 2023 года, чтобы увидеть, какую пользу принесут системы вооружения, предоставленные Германией. К тому времени стало очевидно, что поставки запчастей являются слабым звеном.
"Вопрос адекватной поставки запасных частей также остается острым", – написали политики.
Таким образом, ремонт военной техники, которая была повреждена в ходе боевых действий, затягивается, что создает дополнительную нагрузку на украинские вооруженные силы, которые и так страдают от нехватки материалов.
Украинская промышленность могла бы исправить ситуацию и сама производить запчасти, считают трое политиков. Правда, Rheinmetall должен был бы предоставить соответствующие технические чертежи. В общем, украинцам иногда не хватает специальных знаний, чтобы должным образом содержать и обслуживать военную технику из Германии: "До сих пор существуют проблемы с переводом пособий и инструкций".
В общем, немецкая военная помощь в Украине "высоко ценится", пишут политики, но все же призывают к совершенствованию: "Мы твердо убеждены, что мы должны и в дальнейшем повышать эффективность и расширять нашу поддержку Украины".
В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".
В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.