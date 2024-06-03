Німецькі політики закликали Rheinmetall прискорити обслуговування переданої Україні техніки

Члени правлячих фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини, Зелених та Вільної демократичної партії закликають виробника зброї Rheinmetall надати більшу підтримку українській армії в обслуговуванні військової техніки з Німеччини, ніж раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У спільному листі до керівника Rheinmetall Арміна Паппергера три політики Андреас Шварц (СДПН), Себастьян Шефер (Зелені) та Карстен Кляйн (ВДП) скаржаться: "Зокрема, складним залишається питання ремонту та обслуговування техніки".

Шварц, Шефер і Кляйн відвідали Україну на початку травня. Вони провели переговори з високопоставленими військовими, зустрілися з солдатами під час бойових дій і відвідали заводи з виробництва озброєнь. У спільному листі вони підсумували свої враження наступним чином: "Все ще часто проходить дуже багато часу, перш ніж Leopard 2, Marder або Panzerhaubitze 2000 знову стають до ладу і після часто тривалого ремонту знову стають доступними для української армії".

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Кілька місяців тому компанія Rheinmetall оголосила, що відкриє центр технічного обслуговування бойових машин піхоти Marder у Львові. Однак, завод ще не розпочав роботу, і танки доводиться перевозити для ремонту в такі країни, як Литва. На цей об'єкт "з нетерпінням чекають", пишуть троє депутатів, – "на нього покладають великі надії".

Шварц і Шефер вже були в Україні влітку 2023 року, щоб побачити, яку користь принесуть системи озброєння, надані Німеччиною. На той час стало очевидно, що постачання запчастин є слабкою ланкою.

"Питання адекватного постачання запасних частин також залишається гострим", – написали політики.

Таким чином, ремонт військової техніки, яка була пошкоджена в ході бойових дій, затягується, що створює додаткове навантаження на українські збройні сили, які і так страждають від нестачі матеріалів.

Українська промисловість могла б виправити ситуацію і сама виробляти запчастини, вважають троє політиків. Щоправда, Rheinmetall мав би надати відповідні технічні креслення. Загалом, українцям подекуди бракує спеціальних знань, щоб належним чином утримувати та обслуговувати військову техніку з Німеччини: "Досі існують проблеми з перекладом посібників та інструкцій".

Загалом, німецька військова допомога в Україні "високо цінується", пишуть політики, але все ж закликають до вдосконалення: "Ми твердо переконані, що ми повинні і надалі підвищувати ефективність і розширювати нашу підтримку України".

У п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.