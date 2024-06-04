В Сенате Испании призвали признать Голодомор геноцидом украинского народа

Комитет иностранных дел Сената Испании принял постановление, в котором среди прочего призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Сената Испании.

За принятие постановления проголосовали 29 членов комитета, двое воздержались, против не голосовал никто.

Комитет в своем постановлении призвал правительство Испании решительно и четко осудить вторжение России в Украину, требовать немедленного прекращения этой военной агрессии, поддерживать предоставление материальных ресурсов, включая военные ресурсы, логистическую поддержку, обучение и тренировки, которые Испания может предоставить в координации с нашими европейскими и международными партнерами для легитимной защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кроме того, постановление требует признать и осудить насильственное перемещение и депортацию украинских несовершеннолетних, сотрудничая с другими международными партнерами с целью их возвращения в Украину.

Также сенаторы призвали правительство признать и осудить геноцид украинского народа со стороны Советского Союза в течение прошлых десятилетий, а именно Голодомор.

"Вторжение в Украину – это атака на ценности свободы, прогресса и мира, на которых основываются европейские демократии.

Испания должна способствовать инициативам, направленным на прекращение конфликта", – заявила автор инициативы, сенатор Тереза-Мария Бельмонте.

Напомним, комитет по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) Испании на заседании 14 мая подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.