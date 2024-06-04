Шольц: Разрешение Украине бить немецким оружием по целям в РФ не грозит эскалацией

Канцлер Олаф Шольц убежден, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет к эскалации и необходимо Киеву для самообороны.

Как сообщает "Европейская правда", слова канцлера приводит Rheinische Post.

Федеральный канцлер в понедельник встал на защиту смены позиции Германии, о чем впервые публично сообщили на прошлой неделе.

"Мы убеждены, что это не приведет к эскалации, потому что – как сказал и президент США – вопрос стоит лишь о том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, например, Харьков", – сказал Олаф Шольц.

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Он добавил, что решение принималось взвешенно, в консультациях с партнерами.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".