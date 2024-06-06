Суд отложил рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы в штате Джорджия

Апелляционный суд штата Джорджия приостановил уголовное дело по обвинению бывшего президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В постановлении суда говорится, что процесс приостанавливают на время рассмотрения ходатайства политика об отводе прокурора Фани Уиллис.

Апелляционный суд заявил, что устные дебаты пройдут в октябре, поэтому, очевидно, что судебный процесс по этому делу не состоится до выборов президента США в ноябре этого года.

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Адвокаты Трампа пытались еще в марте добиться отвода Уиллис по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия после того, как прокурор призналась в романтических отношениях со спецпрокурором Натаном Уэйдом, который ведет это же дело.

Защита утверждала, что эти отношения создают конфликт интересов и могут повредить беспристрастности процесса против их подзащитного – что сама Уиллис категорически отрицала.

Недавно Трамп заявил, что "не против" отсидеть в тюрьме или находиться под домашним арестом по обвинениям в фальсификации деловой документации, по которым его признали виновным в Нью-Йорке.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.