Трамп обещает обжаловать приговор по уголовному делу в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что подаст апелляцию на обвинительный приговор по делу о незаконных выплатах для влияния на кампанию 2016 года, которое слушалось в Нью-Йорке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Forbes.

На пресс-конференции в пятницу в своем отеле Trump Tower в Нью-Йорке Трамп подчеркивал, что не сделал ничего противозаконного, а обвинения против него являются сфальсифицированными.

"Мы будем оспаривать эту аферу", – сказал он.

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Экс-президент также раскритиковал судью по делу Хуана Мерчана, назвав его "тираном", который "не давал нам говорить", имея в виду судебный запрет на распространение информации о других участниках процесса.

Жюри присяжных накануне признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Суд назначил дату определения наказания на 11 июля – за несколько дней до того, как Республиканская партия должна официально выдвинуть Трампа кандидатом на выборы президента США 5 ноября.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.