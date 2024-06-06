Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь важного компонента для снарядов

Министерство экономики Тайваня приняло решение расширить санкции против России и Беларуси, запретив экспорт в эти страны нитроцеллюлозы – важного компонента для производства снарядов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе министерства.

Как объясняет тайваньское Минэкономики, нитроцеллюлоза является важным компонентом бездымного пороха и ракетного топлива для боеприпасов и уже подпадает под экспортный запрет в США и Евросоюзе.

"Таким образом, контроль необходим для того, чтобы предотвратить возникновение регуляторной лазейки", – добавили там.

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Штраф за нарушение запрета на экспорт нитроцеллюлозы составит один миллион тайваньских долларов (почти 31 тысяча долларов США). Решение официально вступит в силу 14 июня.

В декабре Министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, чтобы предотвратить их использование в военных целях.

В перечень попали в частности оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее. Этот шаг на практике имеет символическое значение, потому что между островом и Россией существует лишь минимальная прямая торговля.

Ситуация в Украине вызвала сочувствие у населения Тайваня из-за параллелей с тем, что может произойти, если Китай решит применить силу против непризнанной островной страны, чтобы вернуть ее под свой фактический контроль.

Напомним, в прошлом году правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместной работе по восстановлению Украины.