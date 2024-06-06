Тайвань заборонив експорт до Росії та Білорусі важливого компонента для снарядів

Міністерство економіки Тайваню ухвалило рішення розширити санкції проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до цих країн нітроцелюлози – важливого компонента для виробництва снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі міністерства.

Як пояснює тайванське Мінекономіки, нітроцелюлоза є важливим компонентом бездимного пороху й ракетного палива для боєприпасів і вже підпадає під експортну заборону в США та Євросоюзі.

"Таким чином, контроль необхідний для того, щоб запобігти виникненню регуляторної лазівки", – додали там.

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Штраф за порушення заборони на експорт нітроцелюлози становитиме один мільйон тайванських доларів (майже 31 тисяча доларів США). Рішення офіційно набуде чинності 14 червня.

У грудні Міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.

До переліку потрапили зокрема обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Нагадаємо, минулого року уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу з відновлення України.