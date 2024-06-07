Зеленский в парламенте Франции: "Нужно, чтобы через 80 лет и нашу битву вспоминали как выигранную"

Президент Украины Владимир Зеленский в речи в Национальной ассамблее Франции, нижней палате парламента, поблагодарил Париж за поддержку и призвал позаботиться о том, чтобы в будущем о битве, происходящей в Украине, говорили так же, как о победной высадке союзников в Нормандии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский построил речь на параллелях между Второй мировой войной и высадкой союзников в Нормандии как ее переломным моментом и продолжающейся войной России против Украины, развязка в которой определит будущее Европы.

Он отметил, что нынешняя свободная Европа – результат смелости людей, которые в годы Второй мировой выбрали бороться и не дали нацистской Германии победить.

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"Выигранные битвы вернули Европу человечеству. Без тех выигранных битв не было бы ничего, не было бы Украины и Франции, всех свободных наций... (Но) Европа, какой все ее знают в период после Второй мировой войны – это то, что не будет вечным само по себе", – подчеркнул Зеленский.

Он провел параллели с продолжающейся войной России против Украины, которая вернула на континент большую войну и подняла вопрос о том, где остановится Россия, если ее не остановить в Украине.

Зеленский напомнил, что фактически Россия пытается оказывать влияние по всему миру, "куда может дотянуться и где не встречает сопротивления", как, в частности, в Сирии и африканском регионе Сахель, а также прибегает к шантажу, чтобы ей боялись наполную противодействовать.

"Битва за Украину сейчас имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев. Эта битва является перепутьем", – подчеркнул президент.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Имеет ли право эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Как и тогда, когда зло разворачивало агрессию против своих соседей в 1930-х годах.

Можем ли мы выиграть эту битву? Определенно да. Мы можем. Украина, а значит и Европа. Европа, а значит и Франция. Я уверен в этом так же, как Франция, которая верила в свободу еще тогда, когда D-day еще не произошел", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы еще в самые сложные первые дни войны верили, что смогут выстоять, если только не останутся в одиночестве и получат достаточную помощь.

"И это будет доказательством того, что Европа не откатится к временам, когда уже без высадки союзников на континенте с привлечением почти всего мира невозможно было завершить войну в Европе так, чтобы это отвечало интересам Европы... Важно, чтобы наше сотрудничество вспоминали через 80 лет как выигранную битву", – отметил Владимир Зеленский.

Также в речи он выразил уверенность, что однажды Украина "увидит в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии".

Он отдельно поблагодарил депутатов за поддержку двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Францией.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский вместе с женой Еленой участвовал в церемонии ко Дню высадки союзников в Нормандии.

Президент Франции в этот день анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих.

На 7 июня запланировали его визит в Париж, во время которого должна состояться также встреча украинского президента с президентом США Джо Байденом. По данным СМИ, во время встречи Байден объявит о новом пакете помощи для Украины.