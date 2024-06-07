AP: Байден на встрече с Зеленским объявит о военной помощи Украине на $225 млн

Президент США Джо Байден встретится в пятницу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, где объявит о пакете военной помощи Киеву на сумму 225 миллионов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новое вооружение среди прочего включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные системы.

Кроме того, говорят собеседники агентства, в пакет войдут ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

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Ранее Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Белый дом ранее уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области.

В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.