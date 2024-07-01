Лидер ультраправых во Франции прокомментировал победу на досрочных выборах

Лидер французских правопопулистов "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что результаты голосования в воскресенье являются "безапелляционным вердиктом" относительно того, чего хотят большинство граждан.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла заявил, что победные результаты его партии и соратников – более 33% голосов – является "безапелляционным вердиктом" относительно того, французы "явно хотят перемен".

Он добавил, что голосование 7 июля, когда окончательно определят победителей в мажоритарных округах, станет "одним из самых определяющих за историю V Республики".

Реклама:

Ранее Барделла заявлял, что заинтересован идти на премьерский пост, если "Национальное объединение" и соратники получат абсолютное большинство, и вновь подтвердил такую позицию.

"Если избиратели обеспечат нам абсолютное большинство, я готов быть премьер-министром всех французов", – сказал он.

Прогнозы относительно распределения мандатов после того, как стали известны результаты первого тура, допускают такую возможность.

Читайте также: Прыжок в неизвестное: как досрочные выборы изменят Францию и как обойти угрозы для Украины.