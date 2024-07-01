Лидер ультраправых во Франции прокомментировал победу на досрочных выборах
Лидер французских правопопулистов "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что результаты голосования в воскресенье являются "безапелляционным вердиктом" относительно того, чего хотят большинство граждан.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Барделла заявил, что победные результаты его партии и соратников – более 33% голосов – является "безапелляционным вердиктом" относительно того, французы "явно хотят перемен".
Он добавил, что голосование 7 июля, когда окончательно определят победителей в мажоритарных округах, станет "одним из самых определяющих за историю V Республики".
Ранее Барделла заявлял, что заинтересован идти на премьерский пост, если "Национальное объединение" и соратники получат абсолютное большинство, и вновь подтвердил такую позицию.
"Если избиратели обеспечат нам абсолютное большинство, я готов быть премьер-министром всех французов", – сказал он.
Прогнозы относительно распределения мандатов после того, как стали известны результаты первого тура, допускают такую возможность.
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