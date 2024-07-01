Лідер ультраправих у Франції прокоментував перемогу на дострокових виборах

Лідер французьких правопопулістів "Національне об’єднання" Жордан Барделла заявив, що результати голосування у неділю є "безапеляційним вердиктом" щодо того, чого хочуть більшість громадян.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла заявив, що переможні результати його партії і соратників – понад 33% голосів – є "безапеляційним вердиктом" щодо того, французи "явно прагнуть змін".

Він додав, що голосування 7 липня, коли остаточно визначать переможців у мажоритарних округах, стане "одним з найбільш визначальних за історію V Республіки".

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Раніше Барделла заявляв, що зацікавлений йти на прем’єрську посаду, якщо "Національне об’єднання" і соратники отримають абсолютну більшість, і знову підтвердив таку позицію.

"Якщо виборці забезпечать нам абсолютну більшість, я готовий бути прем’єр-міністром усіх французів", – сказав він.

Прогнози щодо розподілу мандатів після того, як стали відомі результати першого туру, допускають таку можливість.

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