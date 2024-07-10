Французские левые требуют от Макрона начать сотрудничество с ними по формированию правительства
Блок левых сил "Новый народный фронт", который будет иметь самую большую фракцию в Национальной ассамблее по итогам выборов, призвал президента Эмманюэля Макрона немедленно начать сотрудничество с ними по формированию нового правительства.
Как сообщает BFMTV, об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении.
Левые в составе "Нового народного фронта" – "Непокоренная Франция", социалисты, "экологи" и коммунисты – предостерегли Макрона от "любых попыток злоупотребления институтами" и отметили, что президент должен "безотлагательно обратиться к "Новому народному фронту" и позволить ему формировать правительство".
🔴 [Communiqué du Nouveau Front Populaire]
Le Président de la République doit se tourner immédiatement vers le #NouveauFrontPopulaire pour lui permettre de former un gouvernement.
À lire ⤵️ pic.twitter.com/yHb6VlG2AiРеклама:– Marine Tondelier (@marinetondelier) July 9, 2024
Призыв левых появился после того, как Эмманюэль Макрон не принял заявление об отставке действующего премьера и своего соратника Габриэля Атталя.
Напомним, левые не имели четко определенного кандидата на премьерский пост, когда шли на выборы, и теперь планируют определиться с кандидатурой до конца недели.
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