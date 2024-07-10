Французские левые требуют от Макрона начать сотрудничество с ними по формированию правительства

Блок левых сил "Новый народный фронт", который будет иметь самую большую фракцию в Национальной ассамблее по итогам выборов, призвал президента Эмманюэля Макрона немедленно начать сотрудничество с ними по формированию нового правительства.

Как сообщает BFMTV, об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении.

Левые в составе "Нового народного фронта" – "Непокоренная Франция", социалисты, "экологи" и коммунисты – предостерегли Макрона от "любых попыток злоупотребления институтами" и отметили, что президент должен "безотлагательно обратиться к "Новому народному фронту" и позволить ему формировать правительство".

🔴 [Communiqué du Nouveau Front Populaire]



Le Président de la République doit se tourner immédiatement vers le #NouveauFrontPopulaire pour lui permettre de former un gouvernement.



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Призыв левых появился после того, как Эмманюэль Макрон не принял заявление об отставке действующего премьера и своего соратника Габриэля Атталя.

Напомним, левые не имели четко определенного кандидата на премьерский пост, когда шли на выборы, и теперь планируют определиться с кандидатурой до конца недели.

Подробно о том, как могут дальше развиваться события во Франции – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".