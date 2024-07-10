СМИ: На встрече послов ЕС Венгрии дали на орехи за "мирные вояжи" Орбана

Постоянные представители государств Европейского Союза в Брюсселе на встрече в среду, 10 июля, остро критиковали поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, которые подорвали единство ЕС.

Об этом стало известно информагентству Europa Press от дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда".

Встреча послов ЕС длилась два часа, на ней участники дали понять венгерскому представителю, что не доверяют объяснениям Будапешта и считают действия Орбана нарушением правил.

Только одна делегация – от Словакии, чье правительство сейчас является союзником Венгров – не брала слова, тогда как остальные послы выступили, чтобы выразить свое возмущение серией поездок, состоявшихся с начала венгерского председательства 1 июля.

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Представитель Венгрии утверждал, что Орбан во время поездок не представлял позицию Евросоюза, а правила ЕС не регламентируют, должен ли лидер предупреждать о своих зарубежных командировках другие государства-члены.

По данным Europa Press, на встрече не приняли никаких решений и не предложили никаких конкретных ответных мер. Источники издания подтвердили, что во время дискуссии речь не шла о сокращении шестимесячного венгерского председательства в Совете ЕС, о чем ранее писали СМИ.

Впрочем, несколько стран ЕС рассматривают возможность бойкотировать неформальные встречи на уровне министров, которые Венгрия запланировала провести у себя во время председательства в Совете Евросоюза.

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