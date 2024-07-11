Президент Финляндии: Война Путина потерпела фундаментальный крах

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что саммит НАТО хочет передать Владимиру Путину четкий сигнал: его война в Украине претерпела фундаментальный крах.

Об этом Стубб сказал во время общения со СМИ в рамках саммита НАТО, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Финский президент назвал очень положительным факт, что в НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали очень сплоченными.

"Месседж, который мы хотим передать Путину, – это то, что его агрессивная война потерпела фундаментальный крах",– подчеркнул Стубб.

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Он подчеркнул, что Путин хотел захватить Украину и отрицал ее независимость, суверенитет и национальную идентичность, а также пытался поссорить западных партнеров и не допустить расширения НАТО.

"Вишенкой на торте является то, что есть два новых союзника в виде Финляндии и Швеции, и мы сейчас посылаем четкое сообщение Путину, что мы строим мост для членства Украины в НАТО, что является необратимым",– отметил финский лидер.

Стубб подчеркнул, что он "кардинально не согласен" с позицией Виктора Орбана, чтобы вести переговоры с авторитарными режимами, которые нарушают международное право и осуществляют колониальные войны. По его словам, Орбан со своей позицией находится в абсолютном меньшинстве в ЕС.

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