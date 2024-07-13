Президент Чехии рассказал, как до конца года Украине будут доставлять снаряды

Президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях доставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы.

Об этом он говорил во время дискуссии в городе Хьюстон в штате Техас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в конце июня сообщил, что первый груз со снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину некоторое время назад.

Тогда министр обороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов, а задачей является в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Это количество пока финансово обеспечено. При этом первая часть из 180 тысяч единиц боеприпасов финансируется за счет немецкого взноса.

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Павел заявил, что в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше о ней читайте в статье "Европейской правды".