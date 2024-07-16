Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев "клоном Трампа"

Президент США Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса "клоном" Дональда Трампа.

Заявление Байдена приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Выбор Трампа действующий президент прокомментировал, поднимаясь на борт самолета Air Force One перед вылетом в Лас-Вегас.

"Он клон Трампа в вопросах. Я не вижу никакой разницы", – сказал Байден.

Реклама:

В отдельном сообщении в соцсетях он также указал, что хотя Вэнс "говорит много о трудящихся", "он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых".

Накануне Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса.

Ди Вэнс является активным критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Зато соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

Также на съезде Республиканской партии Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты.