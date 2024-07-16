Камала Харрис надеется на дебаты с избранным Трампом кандидатом в вице-президенты

Действующий вице-президент США Камала Харрис позвонила сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу и пригласила его принять участие в дебатах.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал Ди Вэнса своим вероятным вице-президентом.

Харрис поздравила его с этим и выразила "надежду, что они смогут встретиться на дебатах вице-президентов, предложенных CBS News".

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Ожидается, что Харрис и Вэнс сойдутся в дебатах позже этим летом.

Накануне Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

Ди Вэнс является активным критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Зато соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

Также на съезде Республиканской партии Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты.