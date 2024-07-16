Камала Гарріс сподівається на дебати з обраним Трампом кандидатом у віцепрезиденти

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала сенатору від штату Огайо Джей Ді Венсу і запросила його взяти участь у дебатах.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав Ді Венса своїм імовірним віцепрезидентом.

Гарріс привітала його з цим та висловила "надію, що вони зможуть зустрітися на дебатах віцепрезидентів, запропонованих CBS News".

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Очікується, що Харріс і Венс зійдуться в дебатах пізніше цього літа.

Напередодні Трамп обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Ді Венс є активним критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.

Також на з'їзді Республіканської партії Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти.