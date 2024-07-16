Британия проведет аудит вооруженных сил на фоне угрозы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР

Новое лейбористское правительство Великобритании во вторник, 16 июля, объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Аудит британских Вооруженных сил осуществит группа, которую возглавят бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, бывшая советница президента США Фиона Хилл и экс-заместитель главы британского Генштаба генерал сэр Ричард Барронс.

Стратегический оборонный обзор "рассмотрит угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, способности, необходимые для их преодоления, состояние британских вооруженных сил и имеющиеся ресурсы", заявили в британском правительстве.

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Среди целей этого аудита называют усиление внутренней безопасности Британии, модернизацию ядерных сил сдерживания, а также "поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии".

Один из руководителей аудита, экс-генсек НАТО Джордж Робертсон, накануне сказал британским СМИ, что Запад сталкивается со "смертоносным квартетом" в составе России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Нам противостоит смертоносный квартет стран, которые все чаще действуют вместе, и мы в этой стране, и альянс НАТО, который так успешно встретился на прошлой неделе, должны быть способны противостоять этому квартету, а также другим проблемам", – считает Робертсон.

Новое правительство Британии во главе с премьером Киром Стармером ранее пообещало увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и усилить свою роль в НАТО.