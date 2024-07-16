Чехия откроет патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок в Украине

Правительства Украины и Чехии на совместном заседании в Праге во вторник, 16 июля, подписали два соглашения о совместном производстве оружия.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".

По его словам, он с чешским премьер-министром Петром Фиалой "обсудили поставки в украинскую армию новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере ВПК".

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", – объявил Шмыгаль.

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Второе соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине.

"Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, с точки зрения безопасности не буду сейчас называть название", – добавил премьер Украины.

По его словам, подписание таких соглашений "демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией".

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях "снарядной инициативы": в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.