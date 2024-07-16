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Шмыгаль прибыл в Прагу на заседание правительств Украины и Чехии

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Новости — Вторник, 16 июля 2024, 13:19 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Прагу, где во вторник, 16 июля, состоится совместное заседание правительств Украины и Чехии.

Об этом Шмыгаль написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В Праге украинского премьера встретил глава чешского правительства Петр Фиала.

"Предмет диалога – поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов", – отметил Шмыгаль.

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Он поблагодарил Фиалу за "поддержку Украины и плодотворное сотрудничество".

Предыдущее совместное заседание чешского и украинского правительств состоялось 31 октября 2022 года в Киеве и стало первым в истории двусторонних отношений.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в четверг, 18 июля.

Кроме того, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Фиалой в Брюсселе говорили, среди прочего, о подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

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Шмигаль Чехия
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