Шмыгаль прибыл в Прагу на заседание правительств Украины и Чехии

Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Прагу, где во вторник, 16 июля, состоится совместное заседание правительств Украины и Чехии.

Об этом Шмыгаль написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В Праге украинского премьера встретил глава чешского правительства Петр Фиала.

"Предмет диалога – поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов", – отметил Шмыгаль.

