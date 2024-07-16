Украина получила от США оборудование для гуманитарного разминирования на $5,8 млн

Государственный департамент США 16 июля передал Государственной специальной службе транспорта Украины новое оборудование для разминирования стоимостью $5,8 миллиона.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, пишет "Европейская правда".

Оборудование необходимо для поддержки операций по гуманитарному разминированию на территориях, освобожденных от российских войск.

В переданное оборудование вошли четыре платформы для разминирования GCS-100 с дистанционным управлением и навесным оборудованием, запасные части, мобильные станции технического обслуживания, а также грузовики, прицепы и краны для транспортировки машин на местность.

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Также переданы четыре бронированных экскаватора, транспортные средства и средства индивидуальной защиты.

Передача состоялась после завершения сотрудниками службы тренинга по механическому разминированию, проведенного компанией Tetra Tech на западе Украины в рамках совместной американо-канадской инициативы.

С октября 2022 года в рамках этой совместной инициативы 1076 украинских государственных саперов прошли обучение для получения различных базовых, средних и продвинутых навыков технического разминирования.

США выделили на эту инициативу 118 миллионов долларов США, а Канада – 12,5 миллиона канадских долларов.

Напомним, в мае ГСЧС Украины получила системы для разминирования от ЕС.

В начале апреля в Минреинтеграции сообщали, что международные партнеры Украины выделили более 700 миллионов долларов на гуманитарное разминирование.