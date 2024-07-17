Литва запрещает въезд легковушек на белорусских номерах

С полуночи четверга, 18 июля, легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не смогут въехать в Литву.

Об этом сообщает литовская Таможенная служба, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, в порядке исключения до 16 августа 2024 года разрешается ввоз на территорию Литвы легкового автомобиля, который не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, который имеет действительную визу или действительное разрешение на временное или постоянное проживание в Литве.

Исключение не распространяется на легковушки, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

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Автомобили с белорусскими регистрационными номерами на территории Европейского Союза, включая Литву, обязаны покинуть территорию ЕС до 18 января 2025 года, подчеркнули в ведомстве.

До этой даты автомобили с белорусскими регистрационными номерами могут находиться в обращении на территории Литвы, а также импортироваться и регистрироваться в Литве. После они не смогут находиться на территории Литвы.

Лица, которые будут управлять автомобилями с белорусскими регистрационными номерами после объявленных сроков, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля.

Запрет не распространяется на машины с дипломатическими номерами, если она необходима для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом по международному праву, или предназначена для личного пользования дипломатического персонала и их ближайших родственников.

Напомним, с 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию.

Напомним, в прошлом году Литва, Латвия и Эстония приняли решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии. Позже к ним присоединились Финляндия и Польша.

В объяснении Еврокомиссии говорилось, что при пересечении границы с Европейским Союзом у граждан РФ могут конфисковать авто, телефоны, другую технику и ценные вещи.