НАТО назначил спецпредставителя в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 июля, объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявили в пресс-службе НАТО.

Патрик Тернер начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре 2024 года. Как старший представитель он будет возглавлять представительство Альянса в Украине, "будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве", а также "координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине".

До назначения Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

Реклама:

Патрик Тернер Фото: пресс-служба НАТО

"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинской властью, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", – прокомментировал Тернер.

Как известно, саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля принял решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности назначение специального представителя в Киеве.

Напомним, на саммите НАТО также согласовали создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

В Офисе президента Украины в целом довольны результатами Вашингтонского саммита НАТО.

Читайте больше здесь: Готовность к Трампу и Украине. Как саммит НАТО готовил предохранители для новой власти США.