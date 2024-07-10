Саммит НАТО решил создать структуру по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU) для координации предоставления военной техники и тренировок странами-членами и партнерами Альянса.

Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Целью этой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки.

"NSATU, которая будет действовать на территории стран-членов Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН", – говорится в декларации.

Реклама:

Лидеры НАТО отметили, что новая структура согласно международному праву, не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, что будет способствовать ее дальнейшей интеграции с НАТО.

Кроме того лидеры поддержали создание Совместного центра анализа, тренировки и образования НАТО-Украина (JATEC), "важного столпа практического сотрудничества, который должен определить и применить уроки войны России против Украины и усилить оперативную совместимость Украины с НАТО".

Саммит также приветствовал решение генерального секретаря назначить старшего представителя НАТО в Украине.

Как рассказывала ЕвроПравда, решение саммита НАТО провозгласило также, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Подробно о решении саммита смотрите в объяснениях ЕвроПравды из Вашингтона""Членство без вариантов" для Украины – что это значит?"