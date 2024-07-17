Нидерланды говорят, что передадут Украине F-16 "в ближайшее время"

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов будут в Украине "в ближайшее время".

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу" в Гааге, сообщает "Европейская правда".

Брекельманс отметил, что F-16 "поступят в ближайшее время", и что Нидерланды упорно работают, чтобы это "произошло как можно быстрее". Но он не стал делиться никакими подробностями.

"Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно. Но мы знаем, что F-16 также является мишенью для России, и если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Поэтому это то, чем я не буду делиться", – сказал министр.

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Также он не стал называть точное количество истребителей, которые будут переданы в ближайшее время, "потому что это также ценная информация для России".

"Я могу сказать, что то что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая является достаточно сложной. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Поэтому это действительно что-то выдающееся", – сказал он.

По его словам, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

Напомним, предшественница Брекельманса на посту Кайса Оллонгрен в начале июля объявила, что в ближайшее время Нидерланды начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

По данным агентства Bloomberg, Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.