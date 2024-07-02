Нідерланди незабаром почнуть поставки F-16 в Україну

Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Про це заявила у понеділок міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен, повідомляє "Європейська правда".

У листі до парламенту 1 липня Оллонгрен відзначила, що необхідні дозволи на поставку літаків в Україну надані.

"На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", – написала Оллонгрен.

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Вона відмовилася уточнити будь-які деталі щодо поставки з міркувань безпеки. "Оперативна безпека залишається провідною у прийнятті рішення про те, чи оприлюднювати інформацію", – пояснила Оллонгрен.

Примітно, що міністерка написала свій лист напередодні зміни уряду Нідерландів. 2 липня уряд Марка Рютте включно з Оллонгрен завершить роботу, а прийме присягу кабінет Діка Схоофа.

Нещодавно Оллонгрен повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як постачання літаків почне Данія.

Президент Володимир Зеленський 16 червня заявляв, що данські винищувачі почнуть прибувати в Україну найближчим часом.