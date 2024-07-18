Глава Еврокомиссии разнесла Орбанову "миссию умиротворения" в Москве

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его "миссией умиротворения".

Об этом она сказала в речи в Европейском парламенте в четверг, 18 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен напомнила, что Россия продолжает наступать в Украине, делая ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.

"И кое-кто в Европе этому подыгрывает. Две недели назад премьер-министр страны Европейского Союза поехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была не чем иным, как "миссией умиротворения". Это была откровенная "миссия умиротворения", – подчеркнула она.

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Председатель Еврокомиссии добавила, что всего через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в частности попав в детскую больницу "Охматдет" и роддом.

"Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал. Сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь, ко всем нам", – считает фон дер Ляйен.

"Наш ответ должен быть не менее четким. Никто не хочет мира больше, чем Украина и украинский народ. Справедливый и устойчивый мир для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется! Вот наш сигнал!" – подытожила она под аплодисменты в Европарламенте.

Напомним, евродепутаты накануне одобрили резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудили несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра.

Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.